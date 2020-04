Pandemia aumenta risco de violência contra mulheres refugiadas devido ao coronavírus

As mulheres e meninas refugiadas enfrentam um risco aumentado de violência durante a crise provocada pela covid-19, disse hoje a Agência da ONU para os Refugiados, pedindo aos Estados para manterem os serviços de apoio acessíveis.

No meio de uma crise, é mais provável que as mulheres refugiadas e deslocadas dos seus países sejam forçadas a fazer "sexo para sobreviver" ou a casar enquanto ainda são menores, alertou a alta comissária adjunta para a Proteção Internacional no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Gillian Triggs.

O "aumento do risco de violência" contra mulheres deslocadas deve ser levado em consideração pelos Estados nas suas respostas à crise do coronavírus, disse Gillian Triggs, pedindo que cada país garanta que os serviços para vítimas de violência são considerados essenciais e permanecem acessíveis.