A pandemia levou o Ministério da Educação (ME) a contratar este ano mais 450 psicólogos para as escolas. Com este reforço, na ordem dos 40%, o número total de técnicos de saúde mental no ensino público ultrapassa os 1600, segundo dados da tutela. A medida foi motivada pela necessidade de apoiar alunos e professores no novo contexto pandémico.