Pandemia contribuiu para resultados negativos da conta da Câmara do Funchal

Os resultados negativos das contas da Câmara do Funchal no ano de 2020 são consequência da pandemia de covid-19, situação que foi agravada pelo chumbo do orçamento municipal, disse o presidente da autarquia.

"São, em primeiro lugar, consequência direta da pandemia e, em segundo, do Orçamento Municipal e do pacote fiscal que foi chumbado pelo PSD e pelo CDS", declarou Miguel Silva Gouveia após a reunião de hoje da Assembleia Municipal, que chumbou as contas de 2020 do municipio com os votos contra de toda a oposição.

Na informação disponibilizada pelo seu gabinete, o autarca da coligação Confiança (PS, BE, PDR e Nós, Cidadãos!) que governa a principal câmara da Madeira enfatiza que "a conta de 2020 é contextualizada num ano particularmente difícil e que teve consequências em todas as vertentes da vida da cidade".

A análise das contas do município foi um dos pontos da agenda de trabalho da reunião da Assembleia Municipal do Funchal, tendo a Câmara Municipal apresentado "7,4 milhões de euros de resultados negativos" em 2020.

Em 02 de dezembro de 2019, os grupos parlamentares do PSD e CDS-PP da Assembleia Municipal chumbaram o Orçamento da Câmara do Funchal na ordem dos 107,7 milhões de euros. As Grandes Opções do Plano foram aprovadas por unanimidade.

"A nossa intervenção tornou-se mais presente, por exemplo a nível económico e social, quer por via das isenções que foram dadas a várias áreas da gestão municipal, nomeadamente a taxas e a rendas, mas também com apoios sociais adicionais que permitiram manter a salvaguarda da dignidade e das condições de vida condigna dos funchalenses", argumentou o presidente da Câmara do Funchal.

Miguel Silva Gouveia salientou ainda que, "além do contexto pandémico, este é o primeiro ano em que se aprovam contas com um Orçamento Municipal chumbado".

"Mas, mais do que isso, a oposição também chumbou o pacote fiscal e, durante o ano de 2020, estivemos a trabalhar sem estas verbas, recorrendo apenas ao orçamento do ano anterior, o que, inevitavelmente, tem reflexos claros nesta execução orçamental", destacou.

Contudo, segundo o autarca, a Câmara do Funchal "cumpriu o seu papel e, contra tudo e contra todos, criou uma rede de amparo social para as famílias, para associações e para os empresários do concelho".

O responsável realçou igualmente que, mesmo com o "dispêndio extra, a autarquia ainda conseguiu manter a tendência de descida da dívida, com o pagamento de 3,2 milhões de euros, deixando agora a dívida global do município cifrada nos 35 milhões".

Miguel Silva Gouveia admitiu, contudo, que "no contexto político, as contas merecem uma apreciação negativa por parte da assembleia", reforçando que esta posição "vem em linha com aquilo que tem sido a postura do PSD e do CDS desde que se coligaram no Governo Regional, onde tudo o que vem da Câmara Municial do Funchal é para chumbar".

Para o autarca, o ano 2020 "acabou por ser um exercício de resistência" do executivo municipal para procurar "manter, em primeiro lugar, e de forma séria e sóbria, o bem-estar e os interesses de todos os funchalenses".

O presidente do município assegurou que o executivo "não vai baixar os braços e vai continuar a manter-se fiel aqueles que são os seus princípios" .

Por seu turno, para o grupo parlamentar do PSD na Assembleia Municipal do Funchal a execução orçamental "ficou aquém das expectativas e necessidades, especialmente num ano que foi de enormes dificuldades para famílias e empresas", tornando "evidente que este executivo não teve, nem tem capacidade para enfrentar os desafios que se avizinham".

Numa nota enviada à Lusa, o deputado municipal do PSD Fábio Bastos acusou ainda o executivo municipal de "ficar pelas promessas ao invés de resolver os problemas que afetam a população".

"Fica com esses recursos financeiros, estrangulando empresários e famílias e não reforçando os apoios económicos e sociais do município", acrescentou .

Para os deputados municipais sociais-democratas do Funchal, verifica-se uma "baixíssima execução orçamental, quer a nível corrente, quer a nível de capital".

Além disso, acrescentam, "há um efetivo aumento da arrecadação em impostos/ taxas específicas que dependem diretamente da Câmara Municipal do Funchal, mantém-se o elevado foco em despesas supérfluas ou não prioritárias, os projetos de investimento repetem-se no tempo, verifica-se uma inexplicável falta de utilização dos fundos comunitários à disposição e mantém-se a liquidez em caixa que poderia ter sido utilizada em benefício da população e da cidade como um todo".

Segundo o PSD, as contas de 2020 da autarquia foram chumbadas com 24 votos contra de todos os deputados municipais da oposição e 17 votos a favor da coligação Confiança.