O combate à pandemia custou 10,4 milhões de euros por dia aos cofres do Estado em 2020. As contas, feitas pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), não englobam as garantias públicas assumidas pelo Estado, no valor de 7,1 mil milhões, que só podem ser contabilizadas na altura do seu incumprimento efetivo, mas que são uma ameaça ao equilíbrio orçamental em 2021 e nos anos futuros.