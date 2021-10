Pandemia da Covid-19 com intensidade reduzida e tendência decrescente em Portugal

O relatório das linhas vermelhas da Direção Geral de Saúde (DGS) revela esta sexta-feira que a atividade epidémica de SARS-CoV-2 em Portugal apresenta "intensidade reduzida, com tendência decrescente" e reduzida pressão nos serviços de saúde nacionais.Também o impacto da mortalidade se mantém em tendência decrescente sendo estes indicadores positivos do controlo da pandemia no nosso país.Segundo o relatório conjunto da DGS e INSA (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge), O número de novos casos de infeção por 100 000 habitantes acumulado nos últimos 14 dias, foi de 83 casos, com tendência decrescente a nível nacional e, no grupo etário dos 65 ou mais anos foi de 69 casos, com tendência estável a nível nacional.Relativamente à testagem, "a nível nacional, a proporção de testes positivos para SARS-CoV-2 foi de 1,4% (na semana anterior foi de 1,2%) encontrando-se abaixo do limiar definido de 4,0%".A variante Delta, originalmente ligada à Índia, mantém-se dominante com 100% dos casos estudados na semana de 20 a 26 de setembro.Mais de 43 mil pessoas com vacinação completa contra a covid-19 foram infetadas pelo coronavírus SARS-CoV-2, o que representa 0,5% do total de vacinados, e 467 morreram, indica o relatório das "linhas vermelhas" da pandemia hoje divulgado."Desde o início do processo de vacinação contra a covid-19, foram identificados 43.751 casos de infeção por SARS-CoV-2 entre os 8.603.453 indivíduos com esquema vacinal completo há mais de 14 dias (0,5%)", refere o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).De acordo com esta análise de risco da pandemia, entre as pessoas infetadas, 774 (1,8%) foram internadas com diagnóstico principal de covid-19, mais de metade das quais idosos com mais de 80 anos.