A pandemia de Covid-19 provocou 1274 vítimas mortais, entre 19 de outubro e o dia 15 deste mês. Estas mortes representam 81,9% do acréscimo de 1556 óbitos registados durante esse período, por comparação com a média dos últimos cinco anos. E este é um aumento que não dá mostras de abrandar: o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde revela mais 67 mortes e 5444 novos casos, em apenas 24 horas.









Desde o início do outono, as mortes por Covid-19 atingem, assim, um maior expressão na totalidade de óbitos, revelam dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Entre 2 de março (data dos dois primeiros diagnosticados com Covid-19 em Portugal) e 15 de novembro, registaram-se 82 326 mortes por todas as causas, mais 9640 do que a média, em período homólogo, dos últimos cinco anos. “Destes, 36% (3472) foram óbitos por Covid-19”, revela o INE. A percentagem sobe para 81,9%, entre 19 de outubro e 15 de novembro.

O agravamento da pandemia provoca uma maior pressão sobre os hospitais. Os registos desta sexta-feira revelam 3208 internados, mais 16 no espaço de um dia. Destes, há 526 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, mais dez face aos dados divulgados na quinta-feira.



Norte nos três piores da Europa

O Norte de Portugal aparece entre as três regiões da Europa com mais casos de Covid-19 ativos por 100 mil habitantes. À sua frente estão apenas duas regiões nos Alpes italianos. As contas foram apresentadas, na quinta-feira, pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) e tem como base os dados registados até ao final da última semana.



Segundo o ECDC, a região Norte registou, nos últimos 14 dias, 1375 casos por 100 mil habitantes. Nos dados apresentados, o Vale do Ave e o Tâmega e Sousa são os que apresentam um maior número de infeções. O Vale do Ave tinha a taxa mais alta - próxima dos dois mil casos, já o Tâmega e Sousa registou, no período estudado, um número acima dos 1500 casos. O Cávado e a Área Metropolitana do Porto surgem na lista com cerca de 1000 casos ativos. Lisboa e Vale do Tejo surge no 93º lugar da lista europeia, seguido da região Centro.



A nível europeu, a Itália encabeça a lista, com a Província Autónoma de Bolzano a apresentar o maior número de infetados - 1459, logo seguido pelo Vale de Aosta, com 1402. Entre as dez regiões com mais casos ativos existem três em Itália, cinco na Áustria, o Luxemburgo e o Norte de Portugal.



Mulheres são mais afetadas

A presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Sandra Ribeiro, alertou para o facto de a pandemia estar a afetar mais as mulheres do que os homens, seja por terem um maior risco de infeção seja pela perda de emprego.



Farmácias querem fazer testes rápidos

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, propôs esta sexta-feira a contratação de 350 destes profissionais para os cuidados de saúde primários e criticou o facto de as farmácias não poderem fazer testes rápidos à Covid.



RADAR COVID

Hackers atacam vacina

Hackers norte-coreanos tentaram, nas últimas semanas, aceder aos sistemas informáticos da farmacêutica AstraZeneca para roubar informações sobre a vacina que está a ser desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford. Os piratas fizeram-se passar por recrutadores de outras empresas para tentar que funcionários da farmacêutica descarregassem software malicioso.



Cuba anuncia mais duas

Cuba anunciou esta sexta-feira que vai começar os ensaios clínicos de mais duas potenciais vacinas contra a Covid-19, que aumentam para quatro o número de possíveis fármacos desenvolvidos na ilha para combater a pandemia. A mais avançada das quatro, batizada como Soberana 01, está a ser testada por 700 voluntários desde agosto.



Crianças testadas

O estado alemão da Turíngia vai iniciar a testagem em massa de crianças em idade escolar no distrito de Hildburghausen, o mais atingido pela pandemia, para tentar perceber até que ponto os menores contribuem para a propagação do novo coronavírus.



Rússia vacina militares

O ministro russo da Defesa anunciou esta sexta-feira planos para vacinar mais de 400 mil militares com a vacina ‘Sputnik-V’ nos próximos meses. Até ao momento, as autoridades russas já vacinaram cerca de 2500 militares e esperam vacinar um total de 80 mil até ao final do ano.



Anti-inflamatório testado

O medicamento anti-inflamatório Cochicine, normalmente usado no tratamento da gota, vai ser testado no tratamento da Covid-19 no âmbito do estudo Recovery, que visa avaliar a eficácia de vários medicamentos comuns no tratamento dos sintomas da Covid-19.