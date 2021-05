Pandemia da Covid-19 reduziu número de advogados, diz bastonário

A Ordem dos Advogados aproveitou o Dia de Santo Ivo, padroeiro dos advogados, que se assinalou nesta quarta-feira, para debater o tema ‘Advocacia em pandemia’, concluindo, entre outros constrangimentos, que a Covid-19 diminuiu a inscrição de novos advogados.

De um máximo de 2100 novas inscrições em finais de 2019, passou para menos de metade em finais de 2020, com apenas 908.





Existem cerca de 32 mil advogados em Portugal, com Lisboa a dominar (15 224) e as mulheres em maioria (55% do total). A previsão é de que elas continuem a ganhar terreno na profissão, já que na casa dos 20 aos 30 anos há 813 advogados para 1937 advogadas.Números só se equilibram a partir dos 50 anos.