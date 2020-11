Pandemia da Covid-19 terá potenciado surto de legionella, diz professor da Universidade do Porto

Com a origem do surto de legionella que já vitimou mortalmente oito pessoas ainda por descobrir, Acácio Rodrigues, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, defende que as autoridades não devem excluir nenhuma hipótese.O catedrático avançou, em entrevista à TSF, que a pandemia de coronavírus pode ter potenciado este surto, uma vez muitos edifícios estiveram fechados e não foram devidamente inspecionados., afirmou Marta Temido, ministra da Saúde, esta tarde.