Pandemia de coronavírus acelera mas trava a fundo economia portuguesa

A pandemia do coronavírus está a acelerar à medida que os dias passam, mas, ao mesmo tempo, está a travar a fundo a economia portuguesa.



No Investigação CM desta segunda-feira relatamos-lhe os despedimentos que já começaram a dar sinais. Trabalhadores e empresários começam a desesperar à medida que os prejuízos crescem.

Os cafés e restaurantes foram dos primeiros negócios a serem afetados por esta pandemia. Primeiro começaram a não ter clientes e agora estão encerrados. Só podem funcionar para entregar comida em casa, mas muitos não têm forma de o fazer.

Pelo País, muitos restaurantes já optaram por fechar portas e os patrões temem não ter como pagar os ordenados nos próximos meses.

Por outro lado, a TAP também começa a dar sinais de crise ao estar a cobrar preços exorbitantes nas viagens para fora da União Europeia. A lei da oferta e da procura continua a ser aplicada, mesmo com o País em Estado de Emergência.

Conhecemos ainda a história de um casal, com dois filhos, que está preso na Suíça. Antes do surto do novo coronavírus decidiram despedir-se para regressar a Portugal. Porém, agora não conseguem, os voos foram cancelados e têm medo de, ao ir de carro, ficarem retidos na fronteira de algum dos países que terão de atravessar. Os portugueses têm poucos dias para sair da casa onde estão e estão em contra-relógio.



Como eles, há muitas famílias que procuram regressar a território nacional, uns com sucesso, outros continuam à espera.