Apesar de todas as recomendações do Governo e do estado de alerta que Portugal atravessa devido à pandemia de coronavírus, foram centenas os que esta sexta-feira à noite se juntaram nas ruas de bares do Cais do Sodré, em Lisboa.Entre copos e muita conversa foram muitos os que decidiram divertir-se sem tomar qualquer medida preventiva para evitar a propagação do coronavírus.Recorde-se que a DGS alertou para o risco de propagação do vírus e recomendou aos cidadãos o isolamento.Esta semana foram confirmados os primeiros doentes recuperados após a infeção por coronavírus, no entanto, os casos de infetados em Portugal continuam a aumentar.