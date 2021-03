A pandemia de Covid-19 atingiu Portugal faz hoje um ano. Há cerca de 805 mil que ficaram infetados, das quais há a lamentar a perda de mais de 16 mil vidas. O novo coronavírus atinge, em média, por dia, 2205 pessoas, das quais a cada 24 horas há 45 que acabam por falecer. Na maioria, pessoas com mais de 80 anos.









O vírus que atinge as vias respiratórias é depois da Gripe Espanhola, em 1918, o mais mortal. E acabou por provocar mais mortes do que as cerca de dez mil verificadas em 13 anos de Guerra Colonial. A Covid-19 imobilizou a economia e representou, até ao início da vacinação, a 27 de dezembro, uma ameaça ao funcionamento dos hospitais: há 28 mil profissionais de saúde afetados pela doenças, dos quais 19 morreram.

Dois meses depois do aparecimento da doença, em Wuhan (China), em dezembro de 2019, os primeiros testes positivos eram registados em Portugal. Casimiro Soares, de Lousada, foi um dos dois primeiros casos. Tinha visitado uma feira de calçado em Itália, país onde a pandemia chegara um mês mais cedo. Catorze dias depois, Mário Veríssimo, ex-enfermeiro do Estrela da Amadora, morria aos 80 anos. Foi a primeira vítima mortal da doença. No mesmo dia, a 16 de março, a ordem é para fechar as escolas e dois dias depois é declarado o estado de emergência. O País fica, então, confinado até 4 de maio. A doença recua, mas nunca desaparece – 3 de agosto foi o único dia sem óbitos.





Em outubro, Portugal atinge o pico da 2ª vaga e, a partir do dia 28, a máscara é obrigatória na rua. A estirpe britânica domina na 3ª vaga e o País é o pior do Mundo em mortes. A 15 de janeiro volta o confinamento. No dia 28 do mesmo mês houve 16 mil novos casos e morreram 303 pessoas. A pandemia aproximava-se, então, da dimensão que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, temera meses antes: no pior cenário, 1 milhão seriam atingidos, com 21 mil casos diários.







Marcelo agradece a “heróis qualificados”