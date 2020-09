Pandemia de Covid-19 causa quebra de 40% nos jogos sociais

As receitas da venda dos jogos sociais sofreram, entre março e maio, "uma quebra muito significativa face ao período homólogo", na ordem dos 40%. A revelação é feita pela própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, justificando a redução do lucro com a pandemia de Covid-19.Em comunicado, a instituição acrescenta que, durante este período, foi verificado "um aumento substancial e não planeado da despesa" de cerca de 30%, "devido às inúmeras solicitações" de apoio. Em causa estão pedidos como refeições e bens essenciais. A contrastar com os resultados deste ano, estão os do ano passado, quando a Santa Casa obteve o "segundo melhor resultado líquido dos últimos anos".Os rendimentos globais dos jogos sociais, referentes a 2019, atingiram 880 milhões de euros, mais 43 milhões do que no ano anterior. Números que permitiram à instituição "responder de forma adequada às exigências que o tempo atual veio colocar". Esta terça-feira, o boletim da Direção-Geral da Saúde dava conta de mais 425 novos casos de infeção e quatro óbitos.