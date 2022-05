Pandemia de Covid-19 dispara 42% em Lisboa e Vale do Tejo

Dispararam na região de Lisboa e Vale do Tejo as infeções por Covid-19, com um aumento de 42% no acumulado de casos a 14 dias. No Norte, a subida foi de 28%, no Algarve 27%, Alentejo 17% e no Centro de 11%, revela o último relatório da Direção-Geral da Saúde.



Foram registados 181 182 novos casos na semana de 20 a 26 deste mês e 228 óbitos no mesmo período. Domingo e segunda-feira registaram um maior número de vítimas: 39 óbitos em cada um dos dias.



A doença apresenta uma "incidência muito elevada" pelo que o "impacto nos internamentos e na mortalidade apresenta uma tendência crescente". A DGS recomenda "fortemente o reforço das medidas de proteção individual, como a máscara, e a vacinação", cuja dose de reforço foi aplicada a 7% dos maiores de 80 anos.



Para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a reposição da máscara "é uma ponderação que têm de fazer as autoridades sanitárias: se vale a pena tomar essa medida, por duas semanas ou três; ou se não é preferível deixar à responsabilidade de cada um que sabe exatamente os riscos que corre".





PORMENORES

Análise de dados

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, diz que análise dos óbitos não pode ser feita ano a ano.





Mortalidade está em 41 óbitos por milhão de habitantes a 14 dias, o dobro do limiar do recomendado por peritos.Estavam internados em Unidades de Cuidados Intensivos 99 doentes na última segunda-feira, dia com 35 mil novos casos.