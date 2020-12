Pandemia de Covid-19 leva mais pessoas a pedirem comida no Porto

A Câmara do Porto identificou 610 pessoas em situação de sem-abrigo, entre janeiro e abril deste ano. Os dados dos primeiros quatro meses do ano cedidos aopela autarquia mostram que mais 18 pessoas passaram a viver nas ruas da Invicta: eram 592, em 2019, ano em que 33 foram integrados em habitações de caráter permanente.Reflexo da crise económica resultante da pandemia de Covid-19, até setembro, foram distribuídas 92 687 refeições pelo município, através da rede Restaurantes Solidários. Trata-se de um aumento de 19,5% quando comparado com as 77 550 que foram oferecidas à população carenciada ao longo dos 12 meses do ano passado. No que toca à habitação social, 928 famílias estão a aguardar casa, menos 71 do que em 2019.No ano passado, 77 pessoas abandonaram a situação de sem-abrigo, em todo o País. Com o maior número de pessoas retiradas das ruas, o Porto assume o primeiro lugar a nível nacional neste capítulo, de acordo com a autarquia. Das 610 pessoas sem tecto identificadas na Invicta, 213 dormem na rua e 397 pernoitam em abrigos.Dados da Direção-Geral da Saúde davam esta quarta-feira conta de mais 82 óbitos por Covid-19 e 4720 novos casos.A equipa da Refood Almancil, no concelho de Loulé, está a apoiar atualmente 80 famílias, num total de 210 pessoas, mais do dobro do que no ano passado. O agravamento da situação económica de muitas famílias, devido à pandemia, levou a que tenham sido obrigadas a pedir ajuda alimentar."Há muitas pessoas que perderam o emprego, não conseguem pagar as despesas. Quem antes não precisava de pedir comida, agora tem de o fazer", disse aoJennine de Bareilles, voluntária na Refood Almancil.A solidariedade dos portugueses também tem aumentado. O número de doações e de voluntários tem crescido nos últimos meses, o que para a organização é um balanço positivo. "Temos tido muita ajuda de pessoas e de empresas. Houve inclusive uma unidade hoteleira que nos doou todo o stock de alimentos, uma ajuda preciosa", referiu aoCristina Inácio, outra voluntária.