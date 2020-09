Pandemia desperta interesse pela caça

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas reconhece que há um elevado número de candidatos que não estão a conseguir inscrever-se no exame para obtenção de carta de caçador. Por falta de vagas, o instituto resolveu aumentar, no período de inscrições deste mês, o número de sessões nos distritos para os exames no mês de outubro.O presidente da Federação Portuguesa de Caça (Fencaça), Jacinto Amaro, relaciona a maior procura com a pandemia de Covid-19. "Há mais pessoas a procurarem o campo e os espaços abertos para passarem as férias e os fins de semana. Estão longe das multidões, sendo, por isso, menor o risco de contágio. Depois procuram todo o tipo de atividade ligadas ao ar livre como é disso exemplo a caça", referiu, acrescentando que o "interesse é mais evidenciado nos jovens". Mais reservado, José Batista, do Movimento Caçadores + Caça explica este afluxo pelas dificuldades nos serviços para fazer o exame no início da pandemia. O caçador lembrou algumas dificuldades: "Se o candidato reprovar, tem necessidade de pedir novo registo criminal para fazer a segunda prova".O custo da carta é de 18,05 euros até aos 25 anos. A partir dos 25 anos custa o dobro. Por sua vez, a emissão da carta custa 11,34 euros. A prova teórica do exame é constituída por 20 questões. Como, por exemplo, se a caça à lebre pelo processo de batida é permitida ou a que distância de uma estrada nacional ou linha de caminho de ferro é permitido caçar.A atividade cinegética rende perto de onze milhões de euros ao Estado. Destes, seis milhões de euros são pagos diretamente pelos caçadores. Há mais 4,7 milhões de euros pagos em taxas pelas concessões de caça, revelou a Comissão de Agricultura e Mar do Parlamento.O interesse revelado pela caça neste ano vem inverter a tendência dos últimos anos. Dados de 2019 revelam menos 132 mil caçadores face aos cerca de 250 mil registados em 2018. Estavam inscritos em 2019 um total de 117 436.O Movimento Caçadores + Caça aponta várias causas para a redução do número de caçadores, como a falta de caça, uma maior burocracia, maiores exigências para obter e manter a carta e custos mais elevados.A Covid-19 obrigou a alterações no calendário de exames para a carta de caçador e a uma redução do número de candidatos na sala. As datas de exames podem ser objeto de alterações em função da situação pandémica.