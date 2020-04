Pandemia do coronavírus atinge mais as mulheres em Portugal

O novo coronavírus atinge de uma forma diferente homens e mulheres. Concluído um mês do registo do primeiro caso em Portugal verifica-se que de um total de 9886 casos, adoeceram 5509 mulheres (56%) e 4377 homens. Os dados referentes à mortalidade revelam, contudo, que o sexo feminino oferece uma maior resistência ao vírus: Morreram 143 homens (58%) e 103 mulheres.

Por regiões, a Beira Baixa, o Alto e Baixo Alentejo, a Beira Alta e o Norte do Ribatejo, assim como os Açores e a Madeira foram mais poupadas ao avanço da epidemia. Contudo, de acordo com um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, "isto não quer dizer que seja assim daqui a um mês". Os investigadores acrescentam que "o facto de a epidemia ter, até agora, um comportamento aparentemente mais benigno do que noutros países, tais como a Espanha e a Itália, deve ser interpretado com precaução".

Em Portugal, "a epidemia começou mais tarde do que em Itália e em Espanha, dando tempo para implementar mais cedo medidas de distanciamento social e adaptar os serviços de saúde para responder às necessidades dos doentes", refere o estudo ‘Um Mês em Tempos de Covid-19’. O trabalho assinala, contudo, para "haver cuidado na comparação das taxas de incidência entre países. Aqueles que têm mais capacidade de testar identificam mais casos". Esta sexta-feira, foi o dia com o maior número de mortos, num total de 37.



Alargada indicação para uso de máscara

A Direção-Geral da Saúde alargou a recomendação de uso de máscara cirúrgica a profissionais "fora das instituições de saúde" que lidem com doentes ou suspeitos e aos que prestam "serviços essenciais" à população.