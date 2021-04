Pandemia faz aumentar procura de apoio social no Algarve

Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Albufeira, Portimão e Loulé somavam em fevereiro 52% dos 33 459 desempregados inscritos na região, com os apoios criados pelas autarquias e dirigidos às empresas e famílias a terem um forte impacto nos seus orçamentos.Em Albufeira, por exemplo, os apoios ao arrendamento, medicamentação e à alimentação das pessoas mais carenciadas "aumentaram exponencialmente", apontou o autarca Carlos Rolo, revelando que houve uma redução de 18 milhões de euros no orçamento anual.Em Loulé, o presidente da câmara, Vítor Aleixo, quantifica em 10 milhões de euros o impacto no orçamento das medidas implementadas no âmbito do combate à pandemia. Já Isilda Gomes, autarca de Portimão, admitiu que os apoios implementados e parte da verba não arrecadada com isenções totalizam seis milhões de euros.