A pandemia de Covid-19 fez disparar a procura pelos seguros privados de saúde. Entre o final de 2019 e junho de 2021, o número de pessoas com seguro de saúde subiu 22% no segmento de grupo (contratados por empresas no âmbito da relação laboral) e 38% no segmento individual. Antes da pandemia, havia 2,58 milhões de portugueses com seguro de saúde, enquanto a meio do ano passado eram 3,3 milhões – ou seja, cerca de um terço dos residentes no País paga para poder aceder com descontos à saúde privada.









