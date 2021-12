A pandemia e o confinamento provocaram uma diminuição da poluição proveniente do tráfego rodoviário em 2020.Esta é uma das conclusões do Relatório do Estado do Ambiente, que revela que, por dia, cada português produz 1,4 quilos de resíduos.Em 2020 houve menos embalagens enviadas para reciclagem, mais resíduos depositados em aterro, a utilização de transportes públicos caiu mais de 40% e o valor dos impostos com relevância ambiental caiu 12%, para 4,765 mil milhões de euros.