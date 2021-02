Pandemia gera buraco no SNS de 292,5 milhões de euros.

A pandemia da Covid-19 causou um défice no Serviço Nacional de Saúde (SNS) de 292,5 milhões de euros, em 2020. Para este défice do SNS, contribuíram sobretudo o aumento das despesas com pessoal e a aquisição de bens relacionados com a prevenção e tratamento da doença provocada pelo novo coronavírus. Mesmo assim, o buraco no SNS caiu cerca de 47% face ao défice de 628 milhões de euros registado em 2019.Os dados da execução orçamental de dezembro último indicam que, em 2020, a pandemia foi responsável por um aumento da despesa no SNS superior a 430 milhões de euros. Deste valor, 269,2 milhões de euros dizem respeito aos encargos com pessoal e cerca de 161 milhões de euros são relativos a compras de equipamentos de proteção contra a Covid.Para o aumento dos encargos com pessoal, contribuiu a contratação de 9078 trabalhadores. Daí que a despesa com pessoal do SNS tenha ascendido, em 2020, a cerca de 4,7 mil milhões de euros, contra 4,4 mil milhões de euros em 2019. Nesse valor estão incluídos salários, abonos variáveis e eventuais, como as horas extraordinárias, e as contribuições para a Segurança Social.Com o combate ao novo coronavírus a implicar mais horas de trabalho para os profissionais de saúde, os abonos variáveis e eventuais acabaram por ter, entre os gastos com pessoal, o maior aumento de despesa: neste caso, os encargos atingiram 697 milhões de euros, um aumento de 80 milhões de euros face aos 617 milhões de euros registados em 2019.Do lado da aquisição de bens e serviços, a prevenção e tratamento da Covid-19 implicaram um aumento da despesa de cerca de 161 milhões de euros. Neste caso, estão incluídos, por exemplo, a compra de equipamentos de Cuidados Intensivos e equipamentos de proteção individual.Antes do início da pandemia da Covid-19, a previsão do Governo apontava para que o SNS terminasse o ano de 2020 com um défice de zero.As transferências do Orçamento do Estado (OE) para o SNS aumentaram cerca de 1,2 mil milhões de euros, em 2020. Segundo os dados da Direção-Geral do Orçamento, foi um aumento de 12,6% face ao ano anterior. No total, o OE transferiu para o SNS cerca de 10,6 mil milhões de euros, em 2020, contra 9,4 mil milhões em 2019.