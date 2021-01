Pandemia já obrigou a adiar 13 mil consultas em Aveiro

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que agrega os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, teve de adiar 13 mil consultas e 1700 cirurgias devido à pandemia da Covid-19.









O balanço foi feito pela presidente do Conselho de Administração, à Rádio Terra Nova, sendo que Margarida França entende que a segunda vaga teve uma “gestão mais segura e tranquila” depois da aprendizagem com a primeira.

A responsável acrescenta que o impacto da Covid se fez sentir também no orçamento do CHBV, e que, nesta altura, conta com três dezenas de profissionais de baixa. Margarida França já tinha assumido, no passado dia 29, a possibilidade de o Hospital de Aveiro abrir uma quarta enfermaria Covid face à pressão resultante do avolumar de casos.