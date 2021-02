O número de mortos por Covid caiu esta segunda-feira para 90 (o valor mais baixo desde 5 de janeiro), no dia em que ficou também a saber-se que 119 dos 308 concelhos do País estão em risco extremo, menos uma centena do que há uma semana, segundo a Direção-Geral da Saúde.









Os municípios com mais casos são Fronteira (3362 por 100 mil habitantes), Castanheira de Pera (3083) e S. João da Pesqueira (3032), segundo dados relativos ao período entre 27 de janeiro e 9 de fevereiro. Com mais de dois mil casos de incidência estão oito concelhos: Rio Maior (2625), Resende (2496), Vila de Rei (2347), Setúbal (2274), Aljustrel (2183), Monchique (2088), Penela (2075) e Sabugal (2031).