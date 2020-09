A pandemia de Covid-19 provocou inicialmente escassez de drogas no mercado europeu e subida de preços, devido às restrições à circulação. Mas os traficantes adaptaram-se depressa e passaram a apostar mais nas entregas ao domicílio e nos mercados online. Segundo o relatório de 2020 do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, as plataformas da ‘dark net’ ganharam também relevância no tráfico.





“Há maior interesse na utilização de tecnologias digitais no mercado de drogas”, afirma Alexis Goosdeel, diretor do observatório. O relatório revela ainda a preocupação das autoridades com a crescente pureza da cocaína, com a canábis de elevada potência (os níveis de THC duplicaram em 10 anos) e com comprimidos de ecstasy com níveis mais altos de MDMA. Outra preocupação é o aumento da apreensão de grandes quantidades de cocaína, canábis e heroína nas rotas de transporte marítimo, indicando que o crime organizado se infiltra nas cadeias de abastecimento regulares. O documento aponta o aumento na Europa de laboratórios de produção de drogas tradicionais e novas.

29 mortes por overdose



Em Portugal, morreram 29 pessoas por overdose de heroína em 2018, num aumento de 93 por cento em relação a 2017. Estima-se que tenham ocorrido 8300 mortes provocadas por overdose na União Europeia.





Novas substâncias



Nos últimos três anos, houve um aumento na Europa de novas substâncias psicoativas, tendo sido detetada em média uma por semana. Uma das preocupações são os opioides sintéticos: em 2019 foram detetados oito novos, levantando preocupações de saúde pública.