Apesar da feira do morango de São Pedro Velho, em Mirandela, ter sido cancelada pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia da Covid-19, os produtores locais continuam a escoar bem aquele que se diz ser o morango mais doce do País.“O meu marido vai entregar aos clientes habituais. Neste momento nem temos morangos para todos porque, devido ao frio, a produção de morango atrasou”, referiu Helena Alves, produtora. O cancelamento do certame foi desfavorável para a freguesia. “Além de divulgar o morango, era uma oportunidade para divulgar os outros produtos da terra como o pão, o azeite, o mel, a framboesa e o vinho, e trazia milhares de pessoas à freguesia”, diz Carlos Pires, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro Velho.