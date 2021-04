Pandemia não trava negócio dos borregos em Sousel

O borrego faz parte da tradição da Páscoa em Portugal, mas uma empresa familiar do Alentejo tem tentado combater essa sazonalidade e nem a atual pandemia tem travado o seu negócio.A Pasto Alentejano, localizada em Sousel, no distrito de Portalegre, tem 150 funcionários e é a maior entidade empregadora privada do seu concelho. Segundo o diretor de produção, Tiago Serralheiro, nas suas instalações a empresa conta com um “efetivo constante” de 45 mil ovinos, em regime de engorda, para vender quando chegam ao peso pretendido.