Pandemia suspende feiras em toda a região algarvia

A AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, um conselho que reúne os presidentes de câmara dos 16 concelhos algarvios, decidiu suspender, até ao final deste ano, a realização de feiras anuais. Admitem "não estarem reunidas as condições" no contexto da pandemia de Covid-19 que se vive atualmente, uma situação que poderá conhecer ainda mais limitações a 15 de setembro, quando entrar em vigor o Estado de Contingência.

"Neste contexto, pesadas todas as eventuais vantagens e desvantagens sobre a organização do evento, é intenção deste município manter a prevenção da pandemia como prioridade e defender a saúde pública e a própria economia local", admite Luís Romão, vice-presidente da câmara de Vila Real de Santo António, cuja cidade recebe habitualmente a Feira da Praia, no mês de Outubro, onde conta também com a presença de milhares de turistas espanhóis.

Tal como esta feira, estão suspensas também a Feira de Santa Iria, em Faro, a Feira de São Miguel, em Olhão, a Feira de São Francisco, em Tavira, a Feira de São Martinho, em Portimão, e a Feira Franca, em Lagos.

"Mesmo que estas feiras sejam de realização ao ar livre, teriam que obedecer a um conjunto de orientações da Direção Geral da Saúde, que os autarcas afirmam não haver condições para serem cumpridas, uma vez que implicam uma grande concentração de pessoas", reconhece a AMAL. Esta decisão será mantida, pelo menos, até ao final deste ano, até nova avaliação.