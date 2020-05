Pandemia também afeta a qualidade do sono

Muitos portugueses têm sentido que a qualidade do seu sono nunca mais foi a mesma desde que a epidemia se instalou. A médica Sandra Sousa Marques explica porquê.Sandra Sousa Marques- Este é um momento único na história da Humanidade. O ‘shutdown’ planetário obrigou-nos a parar e a refletir, a olhar para nós e para quem está ao nosso lado no dia a dia, sejam os parceiros, filhos, pais, amigos, vizinhos, conhecidos, mais ou menos distantes. Depois veio o grande desafio desta quarentena: o convívio 24h sobre 24h com quem está ao nosso lado, mas principalmente com o nosso próprio ‘Eu’. Se a relação familiar era equilibrada e baseada na serenidade e no respeito mútuo, este convívio sofre alguns ajustes, mas claramente tem tudo para se fortalecer. Mas, se por outro lado, o equilíbrio familiar já era mais frágil e sobrevivia camuflado no ritmo alucinante do dia a dia, pode ser muito mais complexo e desafiante.- Tudo isto veio evidenciar o que já estava presente, mas latente no tumulto atribulado das nossas vidas, em modo de sobrevivência. O stress gera stress, a angústia gera angústia, a ansiedade potencia-se e o sono vai ficar comprometido. Adicionalmente, a alteração de hábitos e de ritmos, em que se privilegia passar a noite nas redes sociais, a ver filmes ou a jogar pode contribuir para comprometer o nosso sono.- Mantendo o equilíbrio pessoal e familiar com ritmos e hábitos adequados para potenciar a quantidade e a qualidade do sono. Assim, vamos descobrir uma janela aberta quando se fecha uma porta...

