Pânico em loja por causa de cobra na casa de banho

A funcionária de um pronto a vestir, em Torres Novas, não ganhou esta sexta-feira para o susto, quando estava na casa de banho da loja e viu uma cobra esticada no chão com cerca de um metro e meio."Fugi em pânico e assustada, liguei para os bombeiros, GNR e PSP", conta a funcionária Adriana Martins.A cobra é de uma vizinha do 4º andar, que tem mais répteis de estimação.A dona recuperou o animal e pediu desculpa, justificando que a cobra fugiu do aquário.A lojista acredita que cobra tenha vindo pela canalização do prédio e teme que o episódio se volte a repetir.A PSP está a investigar.