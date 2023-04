A guerra e o terrorismo foram a tónica, este domingo, na mensagem de Páscoa do Papa, que evocou mais de uma dezena de conflitos no Mundo, a começar pela Ucrânia.



No dia em que se assinala a Ressurreição de Cristo, Francisco voltou a pedir à comunidade internacional que promova soluções de paz e implorou a Deus: “Ajudai o amado povo ucraniano no caminho para a paz, e derrama a luz pascal sobre o povo russo.









