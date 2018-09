Papa apela aos jovens que façam sexo com amor

Francisco afirmou que “a sexualidade é um dom de Deus” e que “não deve ser tabu”.

Por Secundino Cunha | 08:34

João Paulo II

Neste encontro com jovens franceses, o Papa Francisco citou, mais do que uma vez, o Papa João Paulo II, referindo que o sexo deve ser visto como algo natural e que tem de ser "algo que se conquista".



Não à submissão

Fazendo sempre a ligação entre a sexualidade e o amor, o Papa abominou todo o tipo de violência de caráter sexual e condenou as práticas de submissão das mulheres casadas aos seus maridos.



Sem palavrões

Esta quarta-feira, o Papa pediu aos filhos respeito pelos pais e apelou a que não digam palavrões. "Entre nós, há o hábito de dizer palavrões. Por favor, nunca, nunca, nunca se insultam os pais dos outros. Nunca."

O papa Francisco diz que a sexualidade "é o ponto mais belo da criação", mas pede aos jovens que nunca a dissociem do amor.Num encontro com jovens da diocese francesa de Grenoble-Vienne, no Vaticano, Francisco condenou também o negócio da pornografia e o muito dinheiro que rende essa indústria."A sexualidade, o sexo, é um dom de Deus. Nada de tabu. É um dom de Deus, um dom que o Senhor nos dá, e tem dois objetivos: amar e gerar vida. É uma paixão, é o amor apaixonado. O amor entre um homem e uma mulher, que quando apaixonado, te leva a dar a vida para sempre", disse o líder da Igreja Católica.Já na exortação apostólica ‘Amoris Laetitia’ (‘Alegria do Amor’) o Papa tinha realçado a importância da "dimensão erótica do amor", afirmando que essa dimensão não deve ser vista como um peso, uma vez que foi "o próprio Deus quem criou a sexualidade"."É interessante como a sexualidade, sendo o ponto mais belo da criação, no sentido de que o homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus, é ao mesmo tempo a mais atacada pela mundanidade, pelo espírito do mal", declarou Francisco aos jovens franceses.Segundo o Papa, "ganha-se muito dinheiro com a indústria da pornografia", que é uma "degeneração em relação ao nível onde Deus colocou a sexualidade"."Protejam a vossa dimensão sexual, a vossa identidade sexual, e preparem-na para o amor, para a inserir naquele amor que vos acompanhará por toda a vida", disse.