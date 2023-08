O Papa Francisco emocionou-se com os testemunhos das 13 vítimas de abusos sexuais na Igreja em Portugal. "Muito duro, muito duro", repetiu várias vezes, enquanto baixava os olhos, com vergonha dos relatos dos abusos cometidos por padres.



As vítimas contaram a Francisco tudo o que sofreram quando eram crianças.









Ver comentários