No dia 11 de julho de 1977, o patriarca de Veneza, cardeal Albino Luciani, sentou-se no locutório do Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, onde permaneceu cerca de 40 minutos à conversa com a Irmã Lúcia, então com 70 anos.



Decorriam as comemorações dos 60 anos das Aparições de Nossa Senhora e dos dez anos da visita do Papa Paulo VI à Cova da Iria.









