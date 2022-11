Papa diz que são necessários jovens para mudar o mundo e não escravos dos telemóveis

O Papa Francisco afirmou este domingo na cidade de Asti, em Itália, que são necessários jovens que mudem o mundo e que não sejam conformistas e escravos dos telemóveis.

Francisco falava após a missa e a oração do Angelus que celebrou na cidade de Asti, no Piemonte (noroeste de Itália), terra do seu pai e avós.

Na sua mensagem, o Papa lembrou a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que é celebrada este domingo nas igrejas locais com o tema "Maria levantou-se e partiu apressadamente", o mesmo da JMJ Lisboa, marcada para agosto de 2023.