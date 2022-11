No demorado xadrez da nomeação de bispos para as dioceses houve agora uma jogada. Depois de mais de um ano à espera, Angra já tem bispo. D. Armando Esteves Domingues, atual bispo auxiliar do Porto, foi esta sexta-feira nomeado pelo Papa como novo responsável da diocese açoriana.





“Quero saudar os Açores, nas suas nove ilhas, com toda a sua cultura, património e tradições. Angra já é, para mim, a diocese mais bela do Mundo”, refere o novo bispo de Angra, na sua primeira mensagem. “Que cada um se sinta desafiado a dar o melhor de si mesmo e a ajudar a ‘tirar do outro com quem se caminha’ o melhor dele próprio! Podeis contar comigo!”, indica D. Armando. A caminhada sinodal e a Jornada Mundial da Juventude são as “duas grandes prioridades da diocese”, refere o novo bispo de Angra, que não esconde “um certo aperto” por se afastar de “de pessoas fantásticas, dedicadas à missão” na Diocese do Porto. D. Armando deve entrar na sua nova diocese em janeiro.Armando Esteves Domingues nasceu a 10 de março de 1957, em Oleiros (Castelo Branco). É o oitavo de onze irmãos. Foi ordenado sacerdote em 1982 e bispo auxiliar do Porto em 2018. Foi capelão da Força Aérea e assistente dos escuteiros."Bispo novo para tempos novos". É desta forma que D. Manuel Linda, bispo do Porto, se refere ao seu auxiliar, que vai agora para Angra. "Para nós, este é um momento de forte perda", diz D. Manuel Linda.Setúbal e Bragança-Miranda continuam sem bispo titular. Também é preciso encontrar novo patriarca de Lisboa (D. Manuel Clemente faz 75 anos em 2023) e novos bispos auxiliares para Lisboa e Porto.