Papa escolhe “pobre pároco” como bispo da diocese do Porto

O Papa Francisco, ao ir buscar um pobre pároco, dá-nos um sinal, que eu gostaria de partilhar com todos os párocos, vendo em mim cada um deles, no trabalho dedicado e silencioso, que sustenta uma boa parte da vitalidade pastoral".É desta forma que o padre Vitorino Soares, pároco de Castelões de Cepeda e de Madalena, Paredes, recebe a nomeação do Papa Francisco como bispo auxiliar do Porto, esta quarta-feira revelada. A ordenação episcopal deverá ser realizada a 29 de setembro, na Sé Catedral do Porto.Vitorino Soares nasceu em Penafiel, a 19 de outubro de 1960, e é o mais velho de cinco irmãos, um dos quais também sacerdote - padre Avelino Soares, pároco em Rio Tinto.Diz que se sentiu "muito pequenino" quando recebeu o convite do Papa e garante que vai continuar a trabalhar como "humilde irmão no episcopado". "Este dom e este desafio não são só meus e agradeço ao Papa Francisco o gesto de confiança.Deus com o Seu Espírito me fortaleça neste novo serviço e me ajude a corresponder com as minhas pobres limitações", diz Vitorino Soares, que trabalhou no Seminário do Bom Pastor e Seminário Maior, no Porto, tendo sido capelão militar e diretor do Secretariado Diocesano da Juventude.O bispo do Porto, D. Manuel Linda, diz que o novo auxiliar, de "temperamento acolhedor e afável", tem uma ligação "genética" à diocese.