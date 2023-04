O Papa Francisco celebrou a missa de Domingo de Ramos, na praça de S.Pedro, no Vaticano, depois de ter estado internado no hospital Gemelli, em Roma, com uma bronquite.Este é uma data importante no calendário da Igreja Católica que marca o início das celebrações da semana da Páscoa.O Vaticano já tinha confirmado na sexta-feira que o Chefe da Igreja Católica ia participar nas celebrações, após o problema de saúde.