O encontro desta segunda-feira à tarde, no Vaticano, com mais de sete mil crianças de 84 países, numa oração pela paz, tranquilizou os corações dos católicos, depois de, na parte da manhã, aquela frase do Papa Francisco - “não estou bem de saúde” - ter feito soar todos os alarmes.



Numa audiência com os rabinos da Europa, o Pontífice surgiu visivelmente abatido e com notórias dificuldades respiratórias, optando por uma curta saudação e por não ler o discurso previsto.









