O Papa recusa ser sepultado no Vaticano e deseja, pela sua devoção a Maria, ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde vai rezar antes e depois de cada uma das suas viagens ao exterior. A missa fúnebre deve ser realizada na Praça de São Pedro.Francisco, que domingo celebra 87 anos, revelou, em entrevista a uma canal televisivo mexicano, estar a trabalhar com o mestre de cerimónias do Vaticano, o arcebispo Diego Ravelli, pela simplificação dos ritos elaborados de um Sumo Pontífice e que foram usados pelos seus antecessores.Francisco tem pautado o seu papado pela simplicidade. Desde a sua eleição, em 2013, evitou a ‘mozzetta’, a capa carmesim com detalhes em pele, e abdicou dos ‘sapatos de pescador’ vermelhos, optando por simples sapatos pretos. Utiliza um relógio de plástico e doa outros que possam ser leiloados para caridade. Sobre o seu estado de saúde, é claro: “Sinto-me bem, sinto-me melhorado.”