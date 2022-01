O Papa Francisco condenou este sábado a violência contra as mulheres, considerando um ultraje a Deus. “Enquanto as mães dão a vida e as mulheres guardam o mundo, empenhemo-nos todos para promover as mães e proteger as mulheres. Quanta violência existe contra as mulheres! Basta! Ferir uma mulher é ultrajar Deus, que tomou de uma mulher a humanidade”, disse o Papa Francisco, na primeira missa de 2022, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.“As mães sabem manter juntos os fios da vida. Há necessidade de pessoas capazes de tecer fios de comunhão, que contrastem os numerosos fios de arame farpado das divisões”, reforçou.