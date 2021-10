O Papa Francisco vai presidir a todos os principais momentos da Jornada Mundial de Juventude (JMJ) de 2023, em Lisboa, com exceção da primeira celebração, no dia 1 de agosto, em que será o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, a presidir, por ser a diocese que acolhe o evento. O primeiro momento de encontro dos jovens com o Papa Francisco será no dia seguinte, com a celebração de acolhimento.