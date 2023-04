"Ainda estou vivo": Papa Francisco já saiu do hospital

O Papa Francisco teve alta hospitalar este sábado. O líder da Igreja Católica encontrava-se no hospital Gemelli, em Roma, a recuperar de uma bronquite. Tinha sido internado na quarta-feira, depois de se ter queixado de dificuldades respiratórias."Não estava assustado, ainda estou vivo", disse o Papa aos jornalistas à porta do hospital.O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, confirmou na sexta-feira que o Papa Francisco ia participar no serviço de Domingo de Ramos deste fim-de-semana - um evento importante no calendário da Igreja que dá início às celebrações da semana da Páscoa.