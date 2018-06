Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa Francisco molda a eleição do sucessor

D. António Marto é criado cardeal, integrando a lista de eleitores num futuro conclave.

Por Secundino Cunha | 08:27

Com a criação, esta quinta-feira, de 11 novos cardeais eleitores, entre os quais o português D. António Marto, o Colégio Cardinalício passa a ter quase metade dos cardeais com direito a voto (125) nomeados pelo Papa Francisco. Nos cinco consistórios públicos do seu pontificado (média de um por ano) Francisco criou 59 cardeais eleitores, o que será determinante para o xadrez eleitoral de um próximo conclave.



Não tendo por objetivo o domínio da Igreja ou ditar o nome de um sucessor, Francisco pretende alargar horizontes e trilhar um caminho que corte com a secular tradição de concentração de poderes na Cúria Romana e reforce a importância das periferias, da evangelização e do contacto com os povos.



Nessa perspetiva, o bispo de Leiria-Fátima, que hoje à tarde recebe das mãos do Papa o anel e o barrete cardinalício, integra a ala reformadora do Colégio Cardinalício, ou seja, faz parte do grupo de onde deve sair o sucessor de Francisco.



Esta nomeação, conhecida em 20 de maio, consubstancia o facto de, pela primeira vez em cem anos de história, Fátima, um dos mais importantes centros marianos do Mundo, ter, de alguma forma, contribuído para que um ‘dos seus’ chegasse a cardeal.



D. António Marto é o sétimo na cerimónia

D. António Marto, 71 anos, será o sétimo dos novos 14 cardeais (11 dos quais eleitores) a receber das mãos do Papa Francisco, no Consistório desta tarde (16h00, hora de Lisboa), o diploma, o anel e o barrete cardinalício.



A cerimónia começa com uma oração do Papa Francisco junto ao túmulo de S. Pedro, seguindo-se a saudação do primeiro dos novos cardeais, D. Louis Sako, patriarca do Iraque, em nome de todos os presentes.



Cardeais originários de todo o Mundo

Hoje, o Papa Francisco vai criar cardeais das mais longínquas latitudes. Para além do patriarca do Iraque, são ordenados cardeais o arcebispo de Karachi (Paquistão), o arcebispo de Huancayo (Peru), o arcebispo de Toamasina (Madagáscar) e o arcebispo de Osaka (Japão).



SAIBA MAIS

88

A partir de hoje são 88 os países representados no Colégio Cardinalício. No total, há 125 cardeais eleitores, e 102 com mais de 80 anos (sem direito a voto na eleição de um Papa).



Cardeais portugueses

Portugal passa a ter quatro cardeais. D. António Marto junta-se a D. Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, D. Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito, ambos eleitores, e D. José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos.