O Sínodo, cuja primeira parte decorre até ao final do mês no Vaticano e que tem uma segunda etapa no próximo ano, pode ficar para a História da Igreja Católica como o grande legado do pontificado do Papa Francisco. São, por isso, muitas as vozes de colaboradores próximos do Sumo Pontífice a admitir que, findos os trabalhos sinodais, Jorge Mario Bergoglio renunciará à liderança da Igreja.









