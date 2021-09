Papa Francisco quer união gay protegida

"Se querem viver juntos, os Estados têm a possibilidade de os apoiar civilmente, dando-lhes segurança de herança, saúde. A lei está bem, mas um matrimónio é um matrimónio. E como sacramento, isso está claro." São palavras do Papa Francisco sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, proferidas na viagem de avião no regresso a Roma, após visitar a Hungria e a Eslováquia.Francisco disse que "a Igreja não tem poder para mudar os sacramentos como o Senhor os instituiu", referindo que tem existido confusão na opinião pública entre leis civis e o casamento como sacramento, "que é entre um homem e uma mulher".O Papa, para quem o casamento religioso deve continuar reservado às uniões entre pessoas de sexo diferente, adiantou que a união de facto é uma opção útil e boa para os casais do mesmo sexo."Matrimónio é matrimónio. Isto não significa condená-los [aos homossexuais], eles são nossos irmãos e irmãs, devemos acompanhá-los." O Papa disse ainda que o aborto "é um homicídio".