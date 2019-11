Papa Francisco questiona "cultura negativa" sobre a morte

O Papa Francisco questionou esta sexta-feira, no Vaticano, o que qualificou como "cultura negativa" sobre a morte, contrapondo-a à comemoração dos fiéis defuntos, na Igreja Católica."Nestes dias em que, infelizmente, circulam também mensagens de cultura negativa sobre a morte e os mortos, convido a não negligenciar, se possível, uma visita e uma oração no cemitério. Será um ato de fé", declarou Francisco perante milhares de pessoas na praça de São Pedro, para a recitação do Angelus na solenidade de Todos os Santos.O Papa agradeceu "a todos os que, nestes dias, nas paróquias e comunidades, promovem iniciativas de oração para celebrar Todos os Santos e comemorar os defuntos". "Que estas duas festas cristãs nos recordem a ligação que existe entre a Igreja da Terra e a do Céu, entre nós e os nossos queridos que passaram para a outra vida", desejou.Na solenidade litúrgica de Todos os Santos, Francisco elogiou aqueles que na Igreja Católica viveram a santidade. "É importante assumir um compromisso diário e sério com a santificação nas condições, deveres e circunstâncias da nossa vida, tentando viver tudo com amor, com caridade", afirmou.O Papa falou da santidade como um "dom e chamamento". "É o caminho da plenitude que cada cristão é chamado a percorrer, na fé, seguindo em direção à meta final: a comunhão definitiva com Deus na vida eterna", precisou.Francisco convidou os católicos a "olhar para o céu" sem "esquecer as realidades da Terra".