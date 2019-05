Papa Francisco recusa aborto como "resposta ideal"

O Papa Francisco defendeu ontem que o aborto "nunca é a resposta ideal que as mulheres e famílias procuram". No Encontro Internacional ‘Sim à Vida’, o Sumo Pontífice referiu que o "uso do diagnóstico pré-natal, para propósitos seletivos, deve ser fortemente desencorajado". Cada criança, disse, "deve ser sempre bem-vinda e cuidada".No encontro em que o Papa recebeu em audiência 300 participantes, salientou também que "a profissão do médico é uma missão, uma vocação para a vida".Os médicos "devem estar conscientes de que são um dom para as famílias. Por isso, devem assumir a vida dos outros, enfrentar a sua dor; serem capazes de tranquilizar e encontrar soluções sempre no respeito da dignidade da vida humana", acrescentou.