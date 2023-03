O Papa Francisco vai ter alta hospitalar este sábado. Sua Santidade encontra-se no hospital Gemelli, em Roma, a recuperar de uma bronquite, após ter sido internado na quarta-feira."Depois de avaliar os resultados dos exames efectuados hoje e os progressos clínicos favoráveis, a equipa médica confirmou para amanhã a alta do Santo Padre do Hospital Gemelli", revelou o Vaticano, citado pela agência Reuters.