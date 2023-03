Papa Francisco vai ter alta hospitalar este sábado

devido a uma pneumonia grave e três quistos.



O Papa Francisco, internado desde quarta feira devido a uma infeção respiratória, vai ter alta hospitalar este sábado. Fontes do Vaticano avançam que o pontífice passou mais uma noite "pacífica" no Hospital e que está a recuperar. Ao que a Reuters conseguiu apurar, o chefe da Igreja Católica vai poder participar em todas as celebrações da semana da Páscoa.O religioso, de 86 anos, foi internado depois de se ter queixado de dificuldades respiratórias no Hospital Gemelli de Roma , em Itália. Estava na unidade hospitalar para fazer um Chek-up e acabou por ser-lhe detetada uma bronquite.A hospitalização do Papa preocupou a comunidade religiosa devido ao seu historial de complicações clínicas. Sabe-se que ainda jovem, aos 21 anos, Sua Santidade teve que remover parte do pulmão