O Papa João Paulo I – que ficou conhecido como o ‘Papa do Sorriso’ e cujo papado foi dos mais curtos da História (durou apenas 33 dias) – vai ser beatificado no dia 4 de setembro de 2022, pelo Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Vaticano. A data foi anunciada pela Congregação para as Causas dos Santos, quase dois meses depois de o Papa Francisco ter aprovado o decreto que reconhece o milagre atribuído à intercessão de João Paulo I: a cura da argentina Candela Giarda em 2011.