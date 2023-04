Papa pede diálogo entre Israel e Palestina e paz na Ucrânia na mensagem de Páscoa

O papa expressou, este domingo, a sua preocupação com a violência nos últimos dias em Israel e na Palestina e apelou ainda à paz na Ucrânia durante a sua mensagem de Páscoa, na eucaristia na Basílica de São Pedro.

"Neste dia, confiamos a ti, Senhor, a cidade de Jerusalém, a primeira testemunha da tua ressurreição. Expresso a minha profunda preocupação pelos atentados destes últimos dias, que ameaçam o desejado clima de confiança e respeito recíproco, necessário para retomar diálogo entre israelitas e palestinianos, para que a paz reine na Cidade Santa e em toda a região", disse o papa Francisco.

Cerca de 100 mil pessoas, segundo fontes do Vaticano, reuniram-se nas proximidades da Praça de São Pedro para ouvir a mensagem da Páscoa e receber a bênção 'Urbi et Orbi', após a missa do domingo de Páscoa.